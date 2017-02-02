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Суббота, 28 января 2017 года, № 8


Красота в металле

Фотографы всех возрастов – профессионалы и аматоры – приглашаются для участия в конкурсе «Красота в металле», посвященном 120-летию комбината имени Ильича

В толковом словаре «красота» определяется как что-то прекрасное, все то, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение.

Ваши конкурсные работы должны показать зрителям, что именно для вас значит «красота в металле». Мы ждем разнообразные фото – от панорамных снимков, пейзажей комбината и коллажей, снимков производственного процесса до людей, дающих жизнь металлу, и образцов макросъемки.

Экспертное жюри будет оценивать конкурсные работы по таким критериям:

– композиционное решение,

– креативность,

– техника съемки.

Лучшие работы будут представлены на фотовыставке, приуроченной к юбилею комбината.

Победителей ждут ценные призы!

Заявки на участие в конкурсе необходимо направлять до 8 февраля 2017 года на электронный адрес irina.bezchereva@metinvestholding.com.

К конкурсной работе вы должны приложить данные: ФИО автора, номер мобильного телефона, указать место работы.

Для участников конкурса может быть организован день открытых дверей для проведения съемки на территории комбината.

 

Требования к конкурсным работам:

-           Фотографии должны иметь ­непосредственное отношение к меткомбинату имени Ильича.

-           Каждая представленная на фотоконкурс работа должна иметь название и описание.

-           Допускается улучшение фотографии с помощью компьютерных программ (в этом случае просим описать произведенные улучшения).

-           Минимальный размер фотографии 6 Мп, формат jpg.

-           Каждый участник может направить не более трех снимков.

-           Отправляя фотографию на конкурс, вы подтверждаете, что являетесь автором работы. Также вы даете согласие на ее дальнейшее использование.

Интересующие вопросы можно задать по телефону 56-54-63 (в будние дни с 8:00 до 16:30)

  


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