|
Суббота, 28 января 2017 года, № 8
Красота в металле
Фотографы всех возрастов – профессионалы и аматоры – приглашаются для участия в конкурсе «Красота в металле», посвященном 120-летию комбината имени Ильича
В толковом словаре «красота» определяется как что-то прекрасное, все то, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение.
Ваши конкурсные работы должны показать зрителям, что именно для вас значит «красота в металле». Мы ждем разнообразные фото – от панорамных снимков, пейзажей комбината и коллажей, снимков производственного процесса до людей, дающих жизнь металлу, и образцов макросъемки.
Экспертное жюри будет оценивать конкурсные работы по таким критериям:
– композиционное решение,
– креативность,
– техника съемки.
Лучшие работы будут представлены на фотовыставке, приуроченной к юбилею комбината.
Победителей ждут ценные призы!
Заявки на участие в конкурсе необходимо направлять до 8 февраля 2017 года на электронный адрес irina.bezchereva@metinvestholding.com.
К конкурсной работе вы должны приложить данные: ФИО автора, номер мобильного телефона, указать место работы.
Для участников конкурса может быть организован день открытых дверей для проведения съемки на территории комбината.
Требования к конкурсным работам:
- Фотографии должны иметь непосредственное отношение к меткомбинату имени Ильича.
- Каждая представленная на фотоконкурс работа должна иметь название и описание.
- Допускается улучшение фотографии с помощью компьютерных программ (в этом случае просим описать произведенные улучшения).
- Минимальный размер фотографии 6 Мп, формат jpg.
- Каждый участник может направить не более трех снимков.
- Отправляя фотографию на конкурс, вы подтверждаете, что являетесь автором работы. Также вы даете согласие на ее дальнейшее использование.
Интересующие вопросы можно задать по телефону 56-54-63 (в будние дни с 8:00 до 16:30)