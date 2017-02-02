Год назад глава Виноградненского сельсовета Тамара Круликовская обратилась в городской совет Мариуполя с просьбой легализовать места захоронения на одном из кладбищ в районе села Виноградное, чтобы упорядочить процесс погребения, который последнее время стал бесконтрольным.

Кратко об истории вопроса. С 2015 года территория Виноградненского совета временно присоединена к Мариуполю. На данный момент вышеупомянутое кладбище, равно как и четыре других, правда, уже закрытые, не закреплено ни за какой организацией, у нее нет балансодержателя. На бесхозной земле погребения проводятся без ведома Виноградненского сельсовета, поскольку он не является распорядителем данного участка земли.

Чтобы помочь селу решить проблему, нужно придать этому участку земли официальный статус кладбища и передать его на баланс КП «Комбинат коммунальных предприятий», считают городские власти Мариуполя.

Передумали

Когда был выполнен большой объем работы по подготовке землеустроительной документации и пришло время принимать решение, Виноградненский сельсовет обратился к Мариупольскому горсовету с просьбой отложить утверждение проекта землеустройства об отведении земельного участка в районе Виноградного комбинату коммунальных предприятий. После обсуждений сначала на заседаниях депутатских комиссий, а потом и на координационном совете решили снять спорный вопрос с повестки. Объясняя причины резкой смены позиции, Тамара Круликовская сослалась, в частности, на общественное мнение, дескать, селяне против передачи территории захоронения из-за опасений, что здесь начнут массово хоронить жителей Мариуполя.

Нет ли коррупции?

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко раскритиковал руководство Виноградненского сельсовета за несерьезный подход к делу: по их инициативе город разработал проектно-сметную документацию, на это были израсходованы деньги местного бюджета, а теперь сельская власть пошла на попятную. Мэр поручил своим заместителям разобраться в истинных причинах столь кардинальной перемены позиции по данному вопросу и проверить, нет ли здесь коррупционной составляющей. Возможно, кто-либо из противников передачи земли коммунальному предприятию лоббирует интересы частных ритуальных фирм, предполагают в депутатском корпусе Мариупольского горсовета.

Опасения беспочвенны

«Цель передачи кладбища нам – наведение там порядка. Мы сделаем инвентаризацию. Захоронения будут проводиться на основании свидетельства о смерти и справки Виноградненского сельсовета», – отмечает заведующая бюро ритуальных услуг КП «Комбинат коммунальных предприятий» Юлия Симоненко.

К слову, на балансе этого предприятия находятся все городские кладбища. «На Сартанском кладбище невозможны незаконные захоронения, так как здесь работает смотритель – сотрудник ККП, с этим предприятием заключен договор на уборку. На территории кладбища хоронят только жителей Сартаны и по согласованию с поселковым советом», – отметил поселковый голова Сартаны Александр Куркчи.