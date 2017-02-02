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Суббота, 28 января 2017 года, № 8


Проблемы с коммуникацией

Ежедневно тысячи абонентов остаются без телефонной связи и Интернета из-за кабельных воров

Массовое воровство коммуникационных сетей, которые телефонные компании используют для обеспечения своих абонентов услугами связи, скоро выйдет на уровень национальной безопасности. В 2016 году количество случаев хищения медного кабеля по сравнению с 2015-м увеличилось вдвое, цифры причиненного ущерба выросли в разы. Только «Укртелекому» кабельные воры в прошлом году нанесли убытки на сумму свыше одного миллиона гривен, обесточив десятки тысяч абонентов компании.

Непочетное место

В Донецкой области лидером по количеству краж кабеля оператора электро­связи стал Мариуполь, что не могло не вызвать обеспокоенность у городских властей. В нашем городе и его окрестностях в прошлом году вырезали 42 км коммуникаций! «Все понимают, что доступность средств связи в тех условиях, в которых мы сейчас проживаем, очень важна. Не все горожане пользуются мобильной связью. Для некоторых стационарный телефон – единственный способ вызвать экстренные и городские службы», - отметил заместитель городского головы Ярослав Хотнянский. В прошлом году было пять случаев, когда из-за кабельных воров не работали такие жизненно важные номера, как 102 и 103. «Каждую неделю остаются без связи и Интернета около тысячи наших абонентов. Мы никогда не опускали руки, восстанавливали поврежденные сети. Но на сегодня без связи почти восемь тысяч мариупольцев», - сообщила ­начальник комбинированного центра телекоммуникаций «Укртелекома» №543 Галина Кулагина. Чтобы защитить коммуникации, компания начала установку контроллеров, которые будут сигнализировать службе безопасности, в каком месте происходит кража.

Спрос рождает хищения

СпециалистывЂ‚«Укртелекома» обратились к городским властям и правоохранительным органам с просьбой уделить пристальное внимание пунктам приема металлолома, которых в Мариуполе насчитывается 47. Также они просят горожан не оставаться в стороне и сразу сообщать в полицию об известных им случаях хищения.

Несмотря на предоставленные «Укртелекомом» данные о количестве краж, по сведениям Национальной полиции, количество преступлений, связанных с хищением кабельно-проводниковой продукции и внесенных в единый реестр, в сравнении с 2015 годом уменьшилось. Хотя полиция усиленно борется с кабельными ворами, около 50% случаев остаются нераскрытыми. За прошлый год было задержано всего 33 преступника.

От мародеров страдают владельцы не только стационарных телефонов. Так, в прошлое воскресенье из-за повреждения магистральных сетей на несколько часов была блокирована работа одного из мобильных операторов. И хотя оптоволоконные кабели, которые используются в современных коммуникациях, ценности не представляют, внешне они очень похожи на медные и потому так же привлекательны для воров, как и их цветные аналоги. Стоит отметить, что восстановить их намного сложнее.

Елена Уланова  


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