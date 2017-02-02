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Суббота, 28 января 2017 года, № 8


На слуху: значимые события недели

В ПАСЕ одобрили украинскую резолюцию

В ПАСЕ принята резолюция «Функционирование демократических институтов в Украине». «За» проголосовали 106 депутатов, 11 были против и 9 воздержались. «Парламентская ассамблея приветствует амбициозную программу реформ, начатую украинским руководством с целью выполнения требований украинцев, выдвинутых во время Революции достоинства», – говорится в документе.

Вячеслав Аброськин – кандидат на должность главы Нацполиции

Всего на конкурс было подано 70 заявок, но некоторые кандидаты не соответствовали критериям отбора. Это наличие полного высшего юридического образования, наличие стажа работы в области права не менее 7 лет, наличие стажа на руководящих должностях не менее 5 лет. В следующем этапе конкурса, интервью, будут принимать участие 10 кандидатов. И глава полиции Донетчины – один из них.

Объявлен конкурс «Мисс меткомбината имени Ильича»

Металлургический комбинат имени Ильича к 120-летию со дня основания проводит конкурс красоты. Он будет проходить на официальном интернет-портале предприятия, где за победительницу смогут проголосовать только работники комбината. MRPL.CITY на своих страницах в соцсетях предоставляет возможность присоединиться к голосованию всем жителям Мариуполя. Конкурс продлится с 27 января по 3 февраля включительно.

15 новых автобусов уже в Мариуполе!

Их предполагается выпустить на новые маршруты 15-а и 15-б. Об этом сообщил после сессии городской голова Вадим Бойченко. Впервые в истории Мариуполя муниципальный транспорт соединит микрорайоны Восточный и Западный. «15 автобусов марки «МАЗ» последней модели  с низким полом, оснащенных системой кондиционирования салона, уже находятся в Мариуполе», – рассказал мэр.

ЦНАП выдает ID-паспорта 14-летним гражданам

На данный момент 28 человек уже подали документы на получение паспорта в виде ID-карты. Оборудование по выдаче ID-карт работает в тестовом режиме, и пока обслуживаются только жители Центрального района. В то же время паспорта для выезда за границу в Центре административных услуг пока не выдаются. Сейчас происходит отработка взаимосвязи с органами миграционной службы.

  


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