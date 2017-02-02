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Суббота, 28 января 2017 года, № 8


Жебривский и Тука призвали остановить блокаду Донбасса

Блокада железной дороги в Донбассе может оставить без света и работы десятки тысяч людей. Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

«Я считаю блокаду абсолютно незаконной, нецелесообразной. Та ветка, которая сейчас является заблокированной, это единственная ветка, по которой осуществляется снабжение углем Счастьинской ТЭС. Это единственный источник электроэнергии на территории всей Луганской области, альтернативы нет», – заявил Тука.

По его мнению, силовые структуры должны вмешаться в ситуацию с блокадой.

В свою очередь губернатор Донецкой области Павел Жебривский заявил, что торговлю с оккупированными территориями Донбасса нужно урегулировать законодательно.

«Готовы ли мы сегодня отказаться от угля, готовы ли закупать где-то и по какой цене? Это раз. Второй вопрос: готовы ли мы к тому, что если не будем закупать тот уголь, то шахтеры, которые сегодня на шахтах работают и зарегистрированы тут, платят налоги тут, останутся без работы. И у меня вопрос: куда они пойдут?» – сказал Жебривский в эфире ТСН.

Напомним, 25 января несколько народных депутатов, среди которых Семен Семенченко и Павел Костенко, на перегоне станций Светланово – Шипилово Луганской области разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста – блокаде т.н. «ДНР» и «ЛНР». Позже они взяли под контроль еще и узловую станцию Светланово.

Соб. инф.  


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