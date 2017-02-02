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Суббота, 28 января 2017 года, № 8


Беречь пассажиров

Фото Евгения Носенко: Договор дороже денег. Нарушение Правил дорожного движения, санитарных норм и технических требований к состоянию транспорта должны остаться в прошлом, настаивает городская власть.

У мариупольских перевозчиков выявили более 400 нарушений

Безопасность в сфере пассажироперевозок по-прежнему оставляет желать лучшего. По данным управления патрульной полиции Мариуполя, с начала 2017 года с участием общественного транспорта в городе произошло шесть ДТП, из них два с пострадавшими. Среди выявленных полицейскими нарушений – проезд на запрещающий сигнал светофора, вождение в состоянии алкогольного опьянения, неудовлетворительное техсостояние подвижного состава, отсутствие полиса страхования гражданско-правовой ответственности и свидетельства регистрации транспортного средства.

Городская власть намерена жестко контролировать сферу пассажироперевозок в части выполнения ими нормативов по качеству и безопасности предоставляемых услуг. Об этом шла речь на вчерашней встрече представителей муниципалитета с правоохранителями и перевозчиками.

О результатах проверок АТП рассказал директор департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василий Клат. Так, в 2016 году было проверено 1011 единиц подвижного состава, выявлено 429 нарушений, в том числе ненадлежащее санитарное состояние – 55, состояние салона автобуса – 255, нарушения ПДД – 20, низкая культура обслуживания – 99. Изъяты 30 разрешений на работу на маршруте, сняты с маршрута четыре машины. Сотрудники полиции составили 13 протоколов, еще один акт составила «Укртрансбезпека». Устранено 176 замечаний по состоянию автобусов.

Начальник отдела по надзору за состоянием дорог управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области Сергей Кононов обратил внимание, что в рамках профилактических мероприятий был выявлен резонансный факт: у водителя одного из предприятий водительское удостоверение было без защитных покрытий и голограммы, возможно поддельное. По данному вопросу ведется следствие. Стороны пришли к соглашению: прежде чем трудоустраивать водителей, следует проверять подлинность их водительских удостоверений в полиции.

Подводя итоги, первый заместитель городского головы Мариуполя Александр Голтвенко призвал перевозчиков выполнять обязательства, которые указаны в договорах, подписанных с городской властью. За невыполнение условий нарушителям грозят штрафы или лишение права заниматься пассажироперевозками в Мариуполе.

Юлия Франжева  


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