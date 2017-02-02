Отчитываясь о проведенной в 2016 году работе, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что прошедший год был самым тяжелым в его трудовой биографии: чтобы Мариуполь развивался, а качество жизни в городе повышалось, ему и его команде приходилось работать сутками. Была поставлена задача сделать Мариуполь узнаваемым и инвестиционно привлекательным городом, в котором хочется жить и работать. И предпринятые в этом направлении шаги уже дали желаемые результаты. Всего за год удалось изменить отношение к нашему прифронтовому городу, с которым теперь готовы работать потенциальные доноры и инвесторы. Мариуполь стал безопасным, здесь проводится много фестивалей и праздников. В 2016 году стартовала коммунальная реформа, запущен проект «Новый муниципалитет», в рамках которого функционирует ЦНАП, заработала система электронных закупок ProZorro, благодаря которой удалось сэкономить 80 млн грн.

Планы на 2017 год у местной власти не менее амбициозные. По словам Вадима Бойченко, будет проведена полная инвентаризация всех городских земель.

Изменятся подходы в озеленении города, инвестиции на это направление составятвЂ‚порядка 1 млн грн. В Мариуполе высадят растения, отвечающие экологическим, климатическим и архитектурным требованиям. Транспортозамещение останется приоритетным направлением,вЂ‚посколькувЂ‚необходимо сделать городской транспорт более доступным и безопасным. В Мариуполь планируются поставки 30 бывших в употреблении трамваев хорошего качества из Европы. За счет привлеченных средств приобретут порядка 10 троллейбусов. В город уже поступили 15 автобусов.

Продолжится реализация коммунальной реформы. Городской голова пообещал: мариупольцы, принявшие решение о создании ОСМД, будут пользоваться поддержкой со стороны города. «В течение пяти лет мы берем на себя ответственностьвЂ‚сопровождать каждый такой дом. Мы с этого пути не свернем, амбициозные планы по ремонту конструктивов – крыш и подвалов, установке «умных рамок» и тепломеров будут реализовываться и в 2017 году», – пообещал Вадим Бойченко.

Что касается отрасли здравоохранения, то в городе продолжат создавать центры медико-санитарной помощи и закупать медицинское оборудование. В Мариуполе должны открыть филиал Института сердца. В медицине будут активно внедряться информационные технологии.

Сохраняются все социальные программы, вместе с тем они должны быть доступны. По словам Вадима Бойченко, предстоит огромная работа по инвентаризации льгот и сокращению сроков их получения.