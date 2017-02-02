Более полугода жители Волонтеровки обращаются во всевозможные инстанции, пытаясь добиться справедливости и защитить свое право на комфортное проживание в принадлежащих им домах. Неизвестный застройщик на улице Волонтеровской, 38 возводит двухэтажный монолит непонятного назначения вплотную к частным домостроениям.

Свет перекрыли

Недоразумения начались прошлой осенью, когда на участке земли рядом с домом одной из жительниц поселка Елены снесли старую хибару и начали возводить огромное загадочное строение площадью более 30 квадратных метров. Вместе с соседями женщина неоднократно пыталась выяснить у приезжающих на участок людей, с какими целями и на каком основании ведется строительство. По мнению жителей, здание возводится на проходящих под землей инженерных коммуникациях водо- и газоснабжения, а его габариты таковы, что оно уже занимает часть дороги, создавая неудобства как пешеходам, так и владельцам проезжающих по ней транспортных средств. Однако расспросы местных жителей владелец участка игнорировал. Тем временем стены второго этажа возводимого им особняка уже уперлись в проходящую над ними линию электропередач.

Когда глухая стена из шлакоблока перекрыла доступ дневного света к окнам ее дома, женщина обратилась в Кальмиусскую райадминистрацию. «Обращение мариупольчанки мы направили в управление государственного архитектурно-строительного контроля для выяснения правомерности проведения данных строительных работ», – сообщил заместитель председателя Кальмиусской райадминистрации Владимир ­Слободян.

Рыба или грибы?

Пока продолжалось разбирательство, злополучный участок оброс слухами и домыслами. «Хотелось бы знать, что здесь будет располагаться? А так все покрыто мраком, кому это понравится?» – задается вопросом пенсионерка Раиса Цепелева.

Местные жители переживают, не разместит ли здесь новоиспеченный домовладелец вредное производство или животноводческую ферму. Напомним, в сентябре на страницах газеты «Ильичевец. Город» уже поднимался вопрос о частной свино- и птицеферме в жилом секторе на ул. Крылова, сделавшей невыносимой жизнь обитателей нескольких близлежащих улиц. «Говорят, что здесь будут какие-то магазины или рыбный цех. А в подвале будут выращивать грибы», – рассказала жительница Волонтеровки Надежда Ивановна.

Неопределенного вида

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мариупольского горсовета нам сообщили, что на ул. Волонтеровской, 38 проводятся работы по... строительству нежилого помещения неопределенного назначения. Однако за разрешительными документами, дающими право на выполнение строительства, собственник в управление не обращался. Ему было выдано предписание предоставить проектную документацию по данному объекту, которое он проигнорировал. «В связи с тем, что такие действия собственника являются самовольными, за которые предусмотрена уголовная ответственность, информация об этом строительстве направлена начальнику Центрального отделения полиции в Мариуполе», - сообщилвЂ‚начальник управления государственного ­архитектурно-строительного конт­роля Дмитрий Пызин.

Лучше перестраховаться