Более полугода жители Волонтеровки обращаются во всевозможные инстанции, пытаясь добиться справедливости и защитить свое право на комфортное проживание в принадлежащих им домах. Неизвестный застройщик на улице Волонтеровской, 38 возводит двухэтажный монолит непонятного назначения вплотную к частным домостроениям.
Свет перекрыли
Недоразумения начались прошлой осенью, когда на участке земли рядом с домом одной из жительниц поселка Елены снесли старую хибару и начали возводить огромное загадочное строение площадью более 30 квадратных метров. Вместе с соседями женщина неоднократно пыталась выяснить у приезжающих на участок людей, с какими целями и на каком основании ведется строительство. По мнению жителей, здание возводится на проходящих под землей инженерных коммуникациях водо- и газоснабжения, а его габариты таковы, что оно уже занимает часть дороги, создавая неудобства как пешеходам, так и владельцам проезжающих по ней транспортных средств. Однако расспросы местных жителей владелец участка игнорировал. Тем временем стены второго этажа возводимого им особняка уже уперлись в проходящую над ними линию электропередач.
Когда глухая стена из шлакоблока перекрыла доступ дневного света к окнам ее дома, женщина обратилась в Кальмиусскую райадминистрацию. «Обращение мариупольчанки мы направили в управление государственного архитектурно-строительного контроля для выяснения правомерности проведения данных строительных работ», – сообщил заместитель председателя Кальмиусской райадминистрации Владимир Слободян.
Рыба или грибы?
Пока продолжалось разбирательство, злополучный участок оброс слухами и домыслами. «Хотелось бы знать, что здесь будет располагаться? А так все покрыто мраком, кому это понравится?» – задается вопросом пенсионерка Раиса Цепелева.
Местные жители переживают, не разместит ли здесь новоиспеченный домовладелец вредное производство или животноводческую ферму. Напомним, в сентябре на страницах газеты «Ильичевец. Город» уже поднимался вопрос о частной свино- и птицеферме в жилом секторе на ул. Крылова, сделавшей невыносимой жизнь обитателей нескольких близлежащих улиц. «Говорят, что здесь будут какие-то магазины или рыбный цех. А в подвале будут выращивать грибы», – рассказала жительница Волонтеровки Надежда Ивановна.
Неопределенного вида
В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мариупольского горсовета нам сообщили, что на ул. Волонтеровской, 38 проводятся работы по... строительству нежилого помещения неопределенного назначения. Однако за разрешительными документами, дающими право на выполнение строительства, собственник в управление не обращался. Ему было выдано предписание предоставить проектную документацию по данному объекту, которое он проигнорировал. «В связи с тем, что такие действия собственника являются самовольными, за которые предусмотрена уголовная ответственность, информация об этом строительстве направлена начальнику Центрального отделения полиции в Мариуполе», - сообщилвЂ‚начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Дмитрий Пызин.
Лучше перестраховаться
На днях председателю КСН «Волонтеровский» Василию Колониари местные жители сообщили, что на ул. Брестской выкуплен еще один земельный участок, прежний владелец которого умер. Его старый дом также был снесен, и теперь на этом месте подготавливается фундамент для нового здания. «Я обязательно проверю информацию и сразу обращусь в Кальмиусскую райадминистрацию, чтобы не допустить еще один самозастрой», – пообещал Василий Колониари.