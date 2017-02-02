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Суббота, 28 января 2017 года, № 8


Чиновники новой формации

Программа по обучению сотрудников муниципалитета продолжается

В прошлом году Мариупольский горсовет при поддержке общественной организации «Фонд развития Мариуполя» и Агентства США по международному развитию (USAID) начал масштабную программу «Новый муниципалитет» по обучению персонала и привлечению новых кадров в городской совет. Для молодежи города несколько раз организовывали муниципальную школу, персонал обучался на многочисленных тренингах.

Сотрудников муниципалитета разделили на два типа: фронт-офис – люди, которые непосредственно общаются с жителями города, и бэк-офис – те, которые выполняют бумажную работу без контакта с мариупольцами. «В приоритете было обучить фронт-офис, – объяснила начальник управления планирования и развития персонала Мариупольского горсовета Виктория Захарченко. – Это люди, к которым горожане обращаются за помощью, поэтому важно, чтобы они были клиентоориентированы, имели навыки эффективного общения, обладали стрессоустойчивостью и умели контролировать эмоции».

Руководитель регионального центра обучения и развития Фонда развития Мариуполя Ульяна Токарева рассказала, что в новом году планируется проведение еще большего количества обучающих тренингов с моделированием сложных или конфликтных ситуаций, чтобы не допускать их во время работы с клиентами. В дальнейшем планируется приобщить к образовательной программе и сотрудников коммунальных предприятий.

«Мы повысили заработную плату работников городского совета, чтобы приблизить ее к рыночной. Теперь специалист с высшим образованием будет получать от пяти тысяч гривен в месяц, главный специалист от семи – и так далее, в соответствии с должностью. Кроме того, мы создали конкурентную среду. Каждый год по результатам работы сотрудников муниципалитета им будет присваиваться категория А, В или C, которая повлияет на оклад и размер премии. Мы хотим привлечь в команду не только готовых специалистов, но и талантливую молодежь, которой поможем профессионально вырасти, научим эффективно работать на благо города», – заверил управляющий делами Мариупольского горсовета Александр Кочурин.

Татьяна Мацкова  


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