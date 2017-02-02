Суббота, 28 января 2017 года, № 8

«Результат нашей работы – жизнь и здоровье детей» Руководитель программы «Адресная помощь» Гуманитарного штаба Рината Ахметова Юлия Герасименко – о спасении тяжелобольных детей и непростых ситуациях в работе Программа «Адресная помощь» Гумштаба действует с начала конфликта в Донбассе. 1000 тяжелобольных детей ежегодно получают бесплатные медикаменты. Однако на самом деле адресную помощь Фонд Рината Ахметова оказывал еще до войны. Системная помощь «Проект мы начали в октябре 2015 года. Его цель – обеспечить необходимыми медикаментами детей с тяжелыми хроническими диагнозами из Донбасса. Большая часть ребят являются инвалидами. До конфликта они получали медикаменты по госпрограммам. Однако более двух лет помощи от государства нет. На «горячую линию» штаба Рината Ахметова пришло такое количество обращений от родителей тяжелобольных детей, что мы решили не просто помочь, а выделить отдельное направление, помогать системно», – рассказывает руководитель программы «Адресная помощь» Юлия Герасименко. Лекарства выдаются каждые три месяца детям до 18 лет, причем как проживающим на неподконтрольных Украине территориях, так и детям-переселенцам на мирных территориях Донбасса. Самыми востребованными за время действия проекта стали противосудорожные препараты – штаб выдал более 800 наборов для детей, страдающих эпилепсией, 630 наборов противоастматических препаратов, порядка 700 наборов инсулина и тест-полосок. Особое направление – раненые дети В таких случаях работники штаба подключаются самостоятельно. «Если ребенок пострадал в результате обстрела или несчастного случая, в течение часа мы стараемся его найти, предложить максимально возможную помощь. Мы берем на себя полное медицинское сопровождение на весь период лечения раненых детей. К сожалению, часто такие дети остаются инвалидами и нуждаются в колясках, протезах, ходунках – эти средства технической реабилитации также обеспечивает Гуманитарный штаб. Кроме того, мы стараемся помочь во всех ургентных случаях», – ­говорит Юлия. Готовы работать круглые сутки Рассказывая о команде проекта, она подчеркивает: это люди, которые не могут подходить к выполнению работы формально. Иначе такой режим просто не выдержать. «Каждое обращение – это непростая история семьи. Сотрудники воспринимают ее как личную, проживают вместе с семьей все сложности. Эмоционально очень тяжело. Поток обращений большой, но важно не очерстветь. У нас в команде много переселенцев из Донецка и области, и они очень хорошо понимают ситуацию», – отмечает Юлия. По ее словам, многие родители уже знают, что штаб помогает детям, и обращаются на «горячую линию» по телефону 0 (800) 50-90-01. Кроме того, проект «Адресная помощь» плотно сотрудничает с медиками. Чаще всего звонки поступают от жителей Донецка и Макеевки, переселенцев из Мариуполя, Константиновки, из других областей Украины. Люди просят оказать помощь на лечение и проведение сложных операций, помочь детям, находящимся в реанимации. Есть большая потребность в слухопротезировании, и штаб помогает закупить аппараты для слабослышащих детей. Сегодня необходимость в лекарствах остается очень высокой, поэтому работа проекта продолжится. НавЂ‚вопрос,вЂ‚чтовЂ‚вдохновляет в работе сотрудников «Адресной помощи», руководитель проекта отвечает – результат. «В нашей работе это жизнь и здоровье детей, их родителей. У нас есть раненый мальчик из Авдеевки. Мы с первых минут трагедии были рядом, помогали медикаментами, контролировали процесс лечения. И, несмотря на то что врачи не давали никаких прогнозов, ребенок сейчас стал на ноги. Он самостоятельно ходит! Это такая большая победа! Это и есть наша мотивация – знать, что твоя работа в Гуманитарном штабе Рината Ахметова помогает людям выжить». Куда обратиться Подробную информацию о том, как получить лекарства детям, можно узнать на сайте Гуманитарного штаба fdu.org.ua или позвонив на «горячую линию» по телефону 0 (800) 50-90-01. Соб. инф.