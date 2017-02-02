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Суббота, 28 января 2017 года, № 8


Холодный день с горячим обедом

Скромное, но сытное угощение. Ради вкусного обеда некоторые бездомные пешком прошли несколько километров.

Общественники вместе с военными угощали бездомных на привокзальной площади

В минувший четверг мариупольские активисты вместе с военными провели благотворительную акцию для бездомных горожан. Инициатором стала депутат Мариупольского горсовета, председатель общественного объединения «Гром Приазовья» Лилия Тихонова. «В декабре мы начали акцию «Соберем подарок вместе», к которой присоединились не только активисты, но и обычные мариупольцы. Мы собрали 65 продуктовых наборов и в канун Нового года вручили их малообеспеченным семьям. Теперь решили уделить внимание бездомным горожанам, у которых с наступлением холодов прибавилось проблем. Надеемся, что горячий обед хоть немного поможет им этой зимой», – объяснила Лилия Тихонова.

Организаторы рассказали, что район вокзала выбрали не случайно, именно здесь, по оценкам социальных служб, фиксируется большое скопление бездомных.

Повар Оксана из воинской части №3057 наварила ароматной солдатской каши на сто человек. «Сегодня в меню пшеничная каша со шкварками и луком, большой ломоть хлеба, сладкий чай и печенье. Такой обед придаст сил и поможет согреться», – заверила Оксана.

Специально для этой акции бердянский хлебозавод привез 40 буханок белого хлеба, а печенье и чай – общественники.

Людей собралось несколько меньше планируемого, поэтому желающие получили по второй порции горячего обеда с собой.

«Очень вкусная и сытная каша. К сожалению, в Мариуполе не часто проводятся подобные акции, и мы очень благодарны за сегодняшний обед», – отметила бездом­ная Екатерина.

«В городе несколько сотен бездом­ных, которые нуждаются в нашей помощи, – рассказал директор Мариупольского городского центра по обслуживанию граждан без определенного места жительства Сергей

Кравченко. – В нашем центре проживает только сорок человек, остальные живут на улицах города». 

Мариупольские бездомные пытаются укрыться от холода и ветра в заброшенных зданиях, но в лютые морозы это не спасает. А на этой неделе столбик термометра опустился до -15 градусов.

«Выживаем, как можем. Я осталась без крова несколько лет назад, после того как соседи отняли у меня дом. Вы же знаете, за деньги можно оформить любые документы. Однажды, вернувшись с заработков в родной поселок Украина, попасть в собственный дом я не смогла. Так оказалась в  Центре по обслуживанию граждан без определенного места жительства. Я понимаю, что так не может продолжаться вечно, и ищу способы вернуться к прежней жизни, но это сложно. У меня нет ни паспорта, ни денег. Главная мечта – это собственный дом. Спасибо за сегодняшний обед. В нашем положении мы рады любой помощи», – поделилась своей историей Ирина.

Лилия Тихонова призналась, что этот обед только начало, в дальнейшем она планирует постоянно проводить подобные акции. «Сейчас мы ведем переговоры с городским головой и областным руководством, чтобы найти материальную поддержку. Я считаю, что мы должны регулярно проводить такие благотворительные акции для бездомных и малообеспеченных мариупольцев во всех районах города», – рассказала депутат.

 


 

 

Татьяна Мацкова, фото Александра Чернявского  


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