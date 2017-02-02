В минувший четверг мариупольские активисты вместе с военными провели благотворительную акцию для бездомных горожан. Инициатором стала депутат Мариупольского горсовета, председатель общественного объединения «Гром Приазовья» Лилия Тихонова. «В декабре мы начали акцию «Соберем подарок вместе», к которой присоединились не только активисты, но и обычные мариупольцы. Мы собрали 65 продуктовых наборов и в канун Нового года вручили их малообеспеченным семьям. Теперь решили уделить внимание бездомным горожанам, у которых с наступлением холодов прибавилось проблем. Надеемся, что горячий обед хоть немного поможет им этой зимой», – объяснила Лилия Тихонова.

Организаторы рассказали, что район вокзала выбрали не случайно, именно здесь, по оценкам социальных служб, фиксируется большое скопление бездомных.

Повар Оксана из воинской части №3057 наварила ароматной солдатской каши на сто человек. «Сегодня в меню пшеничная каша со шкварками и луком, большой ломоть хлеба, сладкий чай и печенье. Такой обед придаст сил и поможет согреться», – заверила Оксана.

Специально для этой акции бердянский хлебозавод привез 40 буханок белого хлеба, а печенье и чай – общественники.

Людей собралось несколько меньше планируемого, поэтому желающие получили по второй порции горячего обеда с собой.

«Очень вкусная и сытная каша. К сожалению, в Мариуполе не часто проводятся подобные акции, и мы очень благодарны за сегодняшний обед», – отметила бездом­ная Екатерина.