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Суббота, 28 января 2017 года, № 8
План мероприятий центра социальной защиты «Забота»
В будние дни с 8:00 до 14:00 – работа общественной приемной
30 января
8:00 заседание секции УБД;
12:30 Концерт вокального ансамбля «Ретро»;
13:30 Репетиция ансамбля «Осенний вальс».
31 января
Санитарный день.
1 февраля
9:00 Репетиция вокального ансамбля «Витязь»;
10:00 Репетиция ансамбля «Ивушки»;
11:00 «Восточные методы оздоровления» – встреча в клубе «Исцели себя сам»;
11:30 «Разрешите представиться» – организационная беседа;
12:30 К 120-летию основания комбината: открытие выставки детских рисунков учащихся Мариупольской школы искусств и фотовыставки «Мой комбинат – моя семья». Просмотр кинофильма «Династия – слово гордое»;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Ретро»;
2 февраля
8:00 Совещание председателей советов ветеранов структурных подразделений;
9:00 Занятие в клубе рукоделия «Мечта»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;
10:00 Репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;
12:30 К 120-летию основания комбината: «Странички истории доменного цеха» – встреча-воспоминание. Концерт группы солистов «Самоцветы»;
12:30 – 14:00 Работа библиотеки центра «Забота»;
13:30 Репетиция вокального ансамбля «Любисток».
3 февраля
11:00 Заседание клуба «Искусство флористики»;
12:30 Консультация врача-терапевта;
13:30 Репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».