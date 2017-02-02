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Суббота, 28 января 2017 года, № 8


План мероприятий центра социальной защиты «Забота»

В будние дни с 8:00 до 14:00 – работа общественной приемной

30 января

8:00      заседание секции УБД;

12:30    Концерт вокального ансамбля «Ретро»;

13:30    Репетиция ансамбля «Осенний вальс».

31 января

            Санитарный день.

1 февраля

9:00      Репетиция вокального ансамбля «Витязь»;

10:00    Репетиция ансамбля «Ивушки»;

11:00    «Восточные методы оздоровления» – встреча в клубе «Исцели себя сам»;

11:30    «Разрешите представиться» – организационная беседа;

12:30    К 120-летию основания комбината: открытие выставки детских рисунков учащихся Мариупольской школы искусств и фотовыставки «Мой комбинат – моя семья». Просмотр кинофильма «Династия – слово гордое»;

13:30    репетиция вокального ансамбля «Ретро»;

2 февраля

8:00      Совещание председателей советов ветеранов структурных подразделений;

9:00      Занятие в клубе рукоделия «Мечта»;

10:00    репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;

10:00    Репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;

12:30    К 120-летию основания комбината: «Странички истории доменного цеха» – встреча-воспоминание. Концерт группы солистов «Самоцветы»;

12:30 – 14:00    Работа библиотеки центра «Забота»;

13:30    Репетиция вокального ансамбля «Любисток».

3 февраля

11:00    Заседание клуба «Искусство флористики»;

12:30    Консультация врача-терапевта;

13:30    Репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».

  


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