Суббота, 28 января 2017 года, № 8

План мероприятий центра социальной защиты «Забота» В будние дни с 8:00 до 14:00 – работа общественной приемной 30 января 8:00 заседание секции УБД; 12:30 Концерт вокального ансамбля «Ретро»; 13:30 Репетиция ансамбля «Осенний вальс». 31 января Санитарный день. 1 февраля 9:00 Репетиция вокального ансамбля «Витязь»; 10:00 Репетиция ансамбля «Ивушки»; 11:00 «Восточные методы оздоровления» – встреча в клубе «Исцели себя сам»; 11:30 «Разрешите представиться» – организационная беседа; 12:30 К 120-летию основания комбината: открытие выставки детских рисунков учащихся Мариупольской школы искусств и фотовыставки «Мой комбинат – моя семья». Просмотр кинофильма «Династия – слово гордое»; 13:30 репетиция вокального ансамбля «Ретро»; 2 февраля 8:00 Совещание председателей советов ветеранов структурных подразделений; 9:00 Занятие в клубе рукоделия «Мечта»; 10:00 репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»; 10:00 Репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»; 12:30 К 120-летию основания комбината: «Странички истории доменного цеха» – встреча-воспоминание. Концерт группы солистов «Самоцветы»; 12:30 – 14:00 Работа библиотеки центра «Забота»; 13:30 Репетиция вокального ансамбля «Любисток». 3 февраля 11:00 Заседание клуба «Искусство флористики»; 12:30 Консультация врача-терапевта; 13:30 Репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».